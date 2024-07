Wimbledon 2024: Kerber und Co. live im TV, Stream und Ticker

Auftakt beim dritten Grand Slam des Jahres in Wimbledon. Wie können Sie das Turnier live verfolgen? Hier gibt es alle Infos.

Auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon geht es wieder zur Sache. Es ist für viele Tennisfans das Highlight des Jahres - seit Montag geht es an der Church Road in betont traditioneller Atmosphäre um ein Rekordpreisgeld in Höhe von 50 Millionen britischer Pfund (rund 59 Mio. Euro). Die Sieger im Einzel der 137. Championships kassieren fast 3,2 Mio. Euro, erstmals ist Prime Video der deutsche TV-Partner.