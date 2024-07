Wimbledon: Zufriedener Zverev fiebert EM-Kracher gegen Spanien entgegen

Alexander Zverev überzeugt bisher in Wimbledon mit zwei starken Auftritten. Am freien Tag geht sein Blick aber auch einmal zur Fußball-EM.

Regenerieren und Fußball schauen - Alexander Zverev blickte dem spielfreien Freitag in Wimbledon mit Vorfreude entgegen. Nach seinem souveränen Drittrundeneinzug bei dem Grand-Slam-Turnier in London steht für den Olympiasieger und seine Entourage am Abend ein gemeinsamer Fernsehabend an: Deutschland gegen Spanien.