Zverev erreicht Achtelfinale nach Schreckmoment

Alexander Zverev steht zum dritten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale von Wimbledon: Der Olympiasieger aus Hamburg setzte sich am Samstag im Drittrundenduell gegen den britischen Hoffnungsträger Cameron Norrie mit 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) durch und überstand dabei auch einen Schreckmoment.

Zverev musste sich nach einem Sturz im zweiten Satz am linken Knie behandeln lassen und bekam später einen Tapeverband unter dem Gelenk angelegt. Er brachte den Sieg dennoch durch.

Die deutsche Nummer eins trifft nun auf den US-Amerikaner Taylor Fritz oder den Chilenen Alejandro Tabilo. Der Sprung ins Viertelfinale gelang Zverev bei dem Tennis-Klassiker in London bislang noch nicht, bei den drei anderen Grand-Slam-Events in Melbourne, Paris und New York erreichte er mindestens das Halbfinale. Zuletzt verpasste Zverev mit einer Finalniederlage bei den French Open seinen ersten Major-Titel.