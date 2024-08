Auf der großen Bühne: Maria unterliegt Gauff deutlich

Tatjana Maria ist trotz eines couragierten Auftritts auf der größten Tennis-Bühne in der zweiten Runde der US Open ausgeschieden. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau bot der Titelverteidigerin Coco Gauff im Arthur Ashe Stadium im ersten Satz die Stirn, unterlag am Ende aber deutlich mit 4:6, 0:6 und muss weiter auf ihren ersten Drittrundeneinzug in New York warten.