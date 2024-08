US-Open: Jule Niemeier scheitert tapfer an Olympiasiegerin Zheng

Jule Niemeier ist in der 3. Runde der US Open chancenlos. Nach dem Turnier wird sie dennoch zur bestplatzierten Deutschen aufsteigen.

Tapfer gekämpft, aber ohne Chance gegen die Olympiasiegerin: Jule Niemeier hat eine Überraschung in der dritten Runde der US Open klar verpasst. Die 25-Jährige aus Dortmund unterlag am Freitag der Weltranglistensiebten Zheng Qinwen aus China mit 2:6, 1:6 und muss weiter auf ihren zweiten Achtelfinaleinzug in New York nach 2022 warten.