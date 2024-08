Evans gewinnt längstes Match der US-Open-Geschichte

Völlig ausgepumpt riss Daniel Evans die Arme in die Luft und ließ sich vom frenetischen New Yorker Publikum feiern: Im längsten Match der US-Open-Geschichte hat der 34 Jahre alte Brite für eine dicke Überraschung gesorgt. In unglaublichen 5:35 Stunden Spielzeit rang der 184. der Weltrangliste den an Position 23 gesetzten Russen Karen Chatschanow nieder und zog in die zweite Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres ein.