Fall Sinner: Djokovic für Gleichbehandlung aller Spieler

Nach dem Wirbel um die positiven Dopingtests beim Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien hat sich Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic für eine Gleichbehandlung aller Tennisprofis sowie ein standardisiertes Vorgehen ausgesprochen. "Wir müssen verstehen, wie wir alles standardisieren können, damit jeder Spieler, unabhängig von seinem Ranking oder Profil, die gleiche Behandlung erfahren kann", sagte der Serbe am Samstag auf einer Pressekonferenz vor den US Open in New York.