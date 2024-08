Lys und Marterer hoffen auf US-Open-Qualifikation

Die deutschen Tennisprofis Eva Lys und Maximilian Marterer hoffen auf den Sprung ins Hauptfeld der US Open. Die 22 Jahre alte Hamburgerin und der sieben Jahre ältere Nürnberger erreichten in New York die dritte Runde der Qualifikation - einen Sieg brauchen Lys und Marterer noch, um beim letzten Grand Slam des Jahres dabei zu sein.