US Open: Seltener Gast bei Zverevs Sieg

SID 26.08.2024 • 20:09 Uhr Alexander Zverev erreicht bei seiner Titelmission bei den US Open die zweite Runde. Der Hamburger hadert jedoch vor allem im zweiten Satz mit seinem Spiel. In seiner Box fiebern Freundin und Mutter mit.

Alexander Zverev hat einen gelungenen Start in seine Titelmission bei den US Open hingelegt. Der Hamburger setzte sich am Montag in einer Frühschicht gegen seinen Landsmann Maximilian Marterer mit etwas Mühe 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 durch und musste dabei nur phasenweise an seine Leistungsgrenze gehen.

Dabei erhielt er seltene Unterstützung in der Box: Seine Mutter Irina, die aus Nervosität die Matches ihres Sohnes eigentlich nicht aus nächster Nähe verfolgt, weilte ebenso im Zverev-Clan am Spielfeldrand wie Freundin Sophia Thomalla.

In der zweiten Runde trifft der Olympiasieger von Tokio auf Alexandre Muller aus Frankreich oder Adam Walton (Australien).

Gegen den Nürnberger (Nummer 100 der Welt), mit dem er sich bei Olympia in Paris noch ein Doppelzimmer geteilt hatte, spielte Zverev, der in einem blau-schwarzen Muskelshirt auftrat, von Beginn an druckvoll. Der French-Open-Finalist ist eigentlich kein Fan von Matches am Morgen, am Montag machte ihm der frühe Spielbeginn (11.00 Uhr Ortszeit) zunächst aber wenig aus.

US Open: Zverev schimpft und steigert sich

Bei heißen Temperaturen in der US-Metropole haderte Zverev im zweiten Satz mit seinem Spiel, schimpfte zwischenzeitig - und gab diesen ab. Danach war der Hamburger aber nicht mehr aufzuhalten und nutzte nach rund drei Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg. Seit seinem Hauptrunden-Debüt 2015 hat Zverev beim letzten Major des Jahres bisher immer die zweite Runde erreicht.

„Es war schon ein kleiner Test für Zverev, vor allem im zweiten Satz und Anfang des dritten Satzes“, urteilte Tennis-Legende Boris Becker bei sportdeutschland.tv und ergänzte: „Das gehört dazu, das ist ein Grand-Slam-Turnier, da gibt es keine leichten Spiele.“

Für Becker war es ein guter Start Zverevs in Flushing Meadows. „Zverev wurde getestet, aber er wurde nicht überstrapaziert“, so Becker.

Im 35. Anlauf peilt Zverev seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel an. In New York war er 2020 nur zwei Punkte vom Triumph entfernt gewesen, ehe er gegen Dominic Thiem eine der bittersten Niederlage seiner Laufbahn kassierte.

