Nach Olympia: Vondrousova verpasst auch US Open

Die Wimbledonsiegerin von 2023 tritt auch bei den US Open nicht an, das teilte Vondrousova am Freitag mit, gut eine Woche vor dem Start des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Die 25-Jährige, olympische Silbermedaillengewinnerin von 2021, konnte an den Sommerspielen in Paris aufgrund einer Handverletzung nicht teilnehmen. Stattdessen werde sie sich „auf die US Open konzentrieren“, ließ Vondrousova im Juli wissen - aus dem Comeback in New York wird nun aber nichts.