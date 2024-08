US Open: Djokovic mit kurzem Arbeitstag

Novak Djokovic hat auf seiner Mission Titelverteidigung bei den US Open den zweiten Schritt gemacht. Der Olympiasieger aus Serbien profitierte am späten Mittwochabend (Ortszeit) im Arthur Ashe Stadium beim Stand von 6:4, 6:4, 2:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Landsmanns Laslo Djere und konnte Kräfte sparen. Der viermalige Turniersieger peilt in New York seinen 25. Grand-Slam-Titel an.

"Insgesamt war es ein harter Kampf", sagte Djokovic (37) nach seinem insgesamt 90. Sieg bei den US Open: "Es ist ein Privileg, in meinem Alter noch zu spielen, die jungen Spieler herauszufordern und zu gucken, was möglich ist." In der dritten Runde trifft Djokovic, der sich mit der Goldmedaille in Paris seinen letzten großen sportlichen Traum erfüllt hatte, auf den an Position 28 gesetzten Australier Alexei Popyrin.