US Open: Gauff souverän weiter - Olympiasiegerin mit Mühe

Titelverteidigerin Coco Gauff gibt sich zum Auftakt in New York keine Blöße. Die Olympiasiegerin hingegen hat mehr Mühe.

Tennisstar Coco Gauff hat auf dem Weg zur Titelverteidigung bei den US Open den ersten Schritt gemacht. Die 20 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich in ihrer Auftaktpartie am Montag souverän mit 6:2, 6:0 gegen die Französin Varvara Gracheva durch und darf weiter von einem erneuten Triumph bei ihrem Heimspiel träumen. Im Vorjahr hatte sie in New York ihren ersten und bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen.