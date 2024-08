US Open: Swiatek glanzlos in Runde zwei

Iga Swiatek jagt ihren sechsten Grand-Slam-Titel. In New York ist sie zum Auftakt noch weit von ihrem Topniveau entfernt.

Swiatek von Topniveau weit entfernt

"Ich versuche, zurück zu meinem Spiel zu kommen", sagte Swiatek, die nach durchwachsenen Wochen in New York ihren sechsten Grand-Slam-Titel anpeilt: "Ich bin sicher, ich werde jeden Tag mehr und mehr Rhythmus bekommen."

Die viermalige French-Open-Siegerin hatte bei den Olympischen Spielen in Paris als klare Goldfavoritin „nur“ Bronze gewonnen und bei der Generalprobe in Cincinnati in der Vorwoche im Halbfinale gegen ihre Rivalin Aryna Sabalenka verloren. Im Vorjahr war sie in Flushing Meadows im Achtelfinale ausgeschieden.