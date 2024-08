US-Open: Naomi Osaka scheitert in Runde 2 gegen Muchova

Naomi Osaka konnte nicht an ihre Leistung der ersten Runde anknüpfen. Die US Open verlieren einen Publikumsliebling.

Publikumsliebling Naomi Osaka ist bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan unterlag am Donnerstagabend (Ortszeit) der Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien mit 3:6, 6:7 (5:7) und muss nach ihrer Rückkehr auf die Tour zu Jahresbeginn weiter auf den Einzug in die Runde der letzten 32 bei einem Major-Turnier warten.