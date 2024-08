Sinner kommt in Schwung: Lockerer Sieg in Runde zwei

Jannik Sinner ballte die rechte Faust und winkte mit einem leichten Lächeln im Gesicht ins Publikum: Der Tennisstar aus Italien scheint den Doping-Wirbel um seine Person langsam abzuschütteln und sich seiner sportlichen Bestform zu nähern. Der Weltranglistenerste setzte sich in der zweiten Runde der US Open in New York am Donnerstag überzeugend mit 6:4, 6:0, 6:2 gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen durch und erreichte zum vierten Mal in Folge die dritte Runde beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.