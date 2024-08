US Open: Tochter von Tennis-Star gibt Deutschland einen Korb

Charlotte Maria will eines Tages in die Fußstapfen ihrer Mama Tatjana treten und bei Grand-Slam-Turnieren aufschlagen - dann wird das zehn Jahre alte Tennis-Talent aber nicht für Deutschland auflaufen. „Sie wird für Frankreich spielen“, gab Tatjana Maria am Mittwochabend (Ortszeit) nach ihrem Zweitrundenaus bei den US Open in New York bekannt.