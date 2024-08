Tennis: Nadal nimmt nicht an den US Open teil

Der Spanier glaubt nicht, in der Lage zu sein, beim Grand Slam in New York "hundert Prozent" geben zu können.

Der Spanier glaubt nicht, in der Lage zu sein, beim Grand Slam in New York "hundert Prozent" geben zu können.

Tennis-Ikone Rafael Nadal wird nicht an den US Open (26. August bis 8. September) teilnehmen. Der Spanier, der jüngst in Paris seine dritte olympische Medaille verpasst hatte, verkündete seine Entscheidung am Mittwochabend via Kurznachrichtendienst X. „Ich werde die elektrisierenden und besonderen Nachtsessions in New York City am Ashe vermissen“ schrieb der viermalige US-Open-Sieger. „Aber ich glaube nicht, dass ich dieses Mal in der Lage sein werde, hundert Prozent zu geben.“