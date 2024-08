Tennis: US-Open-Traum zerplatzt kurios

SPORT1 25.08.2024 • 11:15 Uhr Der Italiener Marco Bortolotti muss seinen Traum von ersten Grand-Slam-Turnier begraben. Die USA erteilen ihm kein Visum.

Die US-Behörden haben sich im Vorfeld der US Open in New York knallhart gezeigt und den Traum eines Tennisspielers platzen lassen. Der Italiener Marco Bortolotti musste seine Teilnahme am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres kurzfristig absagen.

Dem 33-Jährigen wurde die Einreise in die USA verweigert und kein Visum erteilt. Bortolotti hätte an der Seite von Flavio Cobolli im Doppel gespielt und zum ersten Mal in seiner Karriere an einem Grand-Slam-Turnier teilgenommen.

Doch ein Turnierstart im Iran machte dem Italiener einen Strich durch die Planung. 2015 hatte Bortolotti bei zwei ITF-Turnieren auf Sand im iranischen Kish teilgenommen.

ESTA abgelehnt

„Mit tiefem Bedauern und Unglauben bin ich gezwungen, auf die US Open 2024 zu verzichten, da die ESTA die Teilnahme an den US Open ablehnt“, teilte Bortolotti mit.

