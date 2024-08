TV: Sky sichert sich Sublizenz an US Open

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt in diesem Jahr das Tennis-Highlight US Open. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat es eine Sublizenz vom Streaminganbieter Sportdeutschland.TV für das letzte Grand-Slam-Event des Jahres erworben. Auch Sportdeutschland.TV überträgt weiter das Turnier, das in diesem Jahr vom 26. August bis 8. September in New York stattfindet.