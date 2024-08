Müll-Eklat! Tennisprofi benimmt sich bei US Open daneben

Nach seinem Scheitern in der letzten Qualifikationsrunde der US Open hat Tennisprofi Maxime Cressy mit einer Frust-Aktion für Aufsehen gesorgt.

US-Profi vergibt drei Matchbälle

Grund für die Aktion war das knappe Scheitern in der letzten Qualifikationsrunde der US Open. Die Nummer 161 der Welt unterlag Choinski im Tiebreak mit 0:6, 7:6 (7:5), 6:7 (10:12). Dass der US-Amerikaner in dem Match selbst drei Matchbälle hatte, die er nicht nutzen konnte, dürfte Cressy besonders frustriert haben.

Zum größten Erfolg seiner Karriere gehört der Gewinn des ATP-Turniers in Newport im Jahr 2022. Bei den US Open kam Cressy in den Jahren 2020 und 2021 jeweils bis in die zweite Runde. Sein bestes Ergebnis bei einem Grand Slam war der Einzug ins Achtelfinale der Australien Open vor zwei Jahren.