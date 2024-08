US-Open in Gefahr? Sorgenfalten bei Tennis-Star

Schreckmoment um Carlos Alcaraz! Der 21-Jährige musste zwei Tage vor Beginn der US Open eine Trainingseinheit vorzeitig beenden, er knickte bei einem Rückhandschlag mit dem Fuß um. „Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe mich nicht wohl genug gefühlt, um weiterzumachen“, sagte er.

Doch ein Start bei den US Open sei nicht in Gefahr, betonte der Turniersieger von 2022 nur wenige Stunden später. Vielmehr sei Alcaraz sauer gewesen, weil er das Training nicht abbrechen wollte, „allein schon aus Respekt vor Cerúndolo“. Die Einheit absolvierte er zusammen mit dem Argentinier Francisco Cerúndolo.

Um seine Gesundheit habe sich Alcaraz derweil „keine Sorgen“ gemacht. „Morgen oder in zwei Tagen werde ich wieder bei 100 Prozent sein“, fügte er hinzu.

Holt Alcaraz seinen dritten Grand Slam des Jahres?

Alcaraz will in New York City, wo das Turnier ausgetragen wird, sein grandioses Jahr krönen. Er gewann bereits die French Open und Wimbledon. Zuletzt verlor der Weltranglistendritte bei Olympia das Finale um Gold gegen den Serben Novak Djokovic, holte aber trotzdem die Silbermedaille.