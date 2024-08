US Open: Koepfer scheitert in Runde eins

Für Koepfer ist zum zweiten Mal in Folge in New York nach nur einem Spiel schon wieder Schluss.

Tennisprofi Dominik Koepfer hat den Einzug in die zweite Runde der US Open klar verpasst. Der 30-Jährige aus Furtwangen unterlag am Montag dem Kasachen Alexander Schewtschenko verdient mit 3:6, 5:7, 7:5, 2:6 und kam zu keinem Zeitpunkt an sein Toplevel heran. Für Koepfer ist es in New York, wo er 2019 bei seiner ersten Teilnahme gleich das Achtelfinale erreicht hatte, die zweite Erstrundenniederlage in Folge.