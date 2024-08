US-Open: Lys gelingt Qualifikation - Marterer raus

Tennis-Profi Eva Lys hat den Sprung ins Hauptfeld der US Open geschafft. Die 22-Jährige setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen die Britin Lily Miyazaki 6:1, 6:2 durch und ist damit zum zweiten Mal in Flushing Meadows dabei.

Nicht am Start ist hingegen Maximilian Marterer (Nürnberg), der sein entscheidendes Duell verlor. Der 29-Jährige unterlag dem US-Amerikaner Mitchell Krueger 4:6, 2:6 und verpasst deshalb seine fünfte Teilnahme am Hartplatz-Turnier in New York. Zuvor waren bereits Nastasja Schunk (Ludwigshafen) und Ella Seidel (Hamburg) gescheitert.