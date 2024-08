US-Open: Osaka scheidet aus - Schleifen-Outfit hilft nicht

SID 30.08.2024 • 04:48 Uhr Naomi Osaka kann bei den US Open nicht an ihre Leistung der ersten Runde anknüpfen. Der Publikumsliebling scheitert an der Vorjahres-Halbfinalistin.

Publikumsliebling Naomi Osaka ist bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan unterlag am Donnerstagabend (Ortszeit) der Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien mit 3:6, 6:7 (5:7) und muss nach ihrer Rückkehr auf die Tennis-Tour zu Jahresbeginn weiter auf den Einzug in die Runde der letzten 32 bei einem Major-Turnier warten.

In der ersten Runde hatte Osaka, die in New York auch mit ihren extravaganten Outfits mit überdimensionalen Schleifen für Aufsehen gesorgt hatte, noch mit einem souveränen Sieg gegen die Weltranglistenzehnte Jelena Ostapenko (Lettland) überrascht. Ihre Spielkleidung hatte die Japanerin, die im Vorjahr Mutter einer Tochter geworden war, im Nachgang als ihren "Super-Anzug" beschrieben.

Osaka nach US-Open-Aus: „Ich wurde nervös“

„In den Momenten, in denen ich unter Druck stand, wurde ich nervös. Ich muss einfach mehr Matches spielen und mich an dieses Gefühl gewöhnen, besonders auf der großen Bühne“, sagte Osaka: „Dieses Jahr war für mich ein Jahr des Lernens.“