US Open: Tennis-Star setzt mysteriöse Nachricht nach Enthüllung ab! Fans in Sorge

Daria Saville berichtet, dass sie bei den US Open verletzt angetreten ist. Sie wollte nur das Preisgeld einheimsen. Wenig später verabschiedet sie sich in den Sozialen Medien.

Daria Saville berichtet, dass sie bei den US Open verletzt angetreten ist. Sie wollte nur das Preisgeld einheimsen. Wenig später verabschiedet sie sich in den Sozialen Medien.

Daria Saville hatte bei den US Open definitiv wenig Spaß. Die Australierin verlor in der ersten Runde gegen die Japanerin Ena Shibahara (3:6, 6:4, 6:7).

Wenig später machte Saville dann publik, dass sie nur angetreten ist, um das Preisgeld von 100.000 Dollar einzustreichen. „Wo sonst soll ich Geld verdienen? Ich verliere jede Woche Geld, wenn ich einen Trainer mitbringe. Wo sonst verdiene ich so ein Preisgeld?“, fragte sie.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Nur für das Geld: Tennis-Star quält sich verletzt durch

In einer Instagram-Story verriet sie nach dem Match, dass sie nicht mehr gehen könne. „Der Schmerz war am Anfang eine sieben von zehn. Wenn du verlierst, spürst du es nochmal mehr, als wenn du gewinnst“, erklärte sie.

Die 30-Jährige hatte lange gegrübelt, ob sie antreten will. „Mental war es hart, weil es sich so angefühlt hat, als hätte ich es nicht verdient, weil ich nicht die Arbeit investiert habe.“ Die Vorbereitung auf das Turnier musste sie fast komplett streichen aufgrund ihrer körperlichen Probleme.

Mysteriöse Nachricht von Tennis-Star

Nun hoffen ihre Anhänger, dass Saville eine Auszeit nimmt und sich erholt. Eigentlich stehen am Ende des Jahres noch viele Turniere in Asien an.