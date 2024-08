US Open: Überraschung um Zverev kurz vor Start

Alexander Zverev holt einen seiner engsten Vertrauten zurück in sein Team. Kurz vor den US Open überrascht der Deutsche mit der Entscheidung, die einen ernsten Hintergrund hat.

Alexander Zverev holt einen seiner engsten Vertrauten zurück in sein Team. Kurz vor den US Open überrascht der Deutsche mit der Entscheidung, die einen ernsten Hintergrund hat.

Die US Open stehen unmittelbar bevor - da überrascht Alexander Zverev mit einer personellen Änderung in seinem Team.

Denn die Nummer vier der Weltrangliste hat seinen Physiotherapeuten und Fitness-Coach getauscht. Seit Februar 2023 hatte Dalibor Sirola den Job ausgeübt, nun übernimmt wieder Jez Green. Der Brite gilt in der Tennis-Welt als ein „Fitness-Guru“, genießt großes Ansehen und kennt den 27-Jährigen bereits bestens.

Denn Green war sieben Jahre an der Seite von Andy Murray, bevor er auch Zverev sieben Jahre lang begleitete und ihn an die Spitze führte und dann in die Mannschaft von Dominic Thiem wechselte.