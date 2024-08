US-Open: Zverevs Night-Session-Duell gegen Etcheverry – Favorit?

SID 29.08.2024 • 21:53 Uhr Der Tokio-Olympiasieger mag Spiele am Abend lieber als am Morgen. Jule Niemeier darf im drittgrößten Stadion in Flushing Meadows ran.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev muss am Freitag in seiner Drittrundenpartie bei den US Open erstmals am Abend ran. Das Duell des Hamburgers mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry ist als zweites Spiel der Night Session (Beginn: 19.00 Uhr Ortszeit/1.00 Uhr MESZ) im Louis Armstrong Stadium, der zweitgrößten Arena auf der Anlage in Flushing Meadows, angesetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Tokio-Olympiasieger, der lieber am Abend als am Morgen spielt, geht als Favorit in die Begegnung mit dem 33. der Weltrangliste.

Niemeier trifft auf starke Konkurrenz