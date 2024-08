US Open: Sensation! Wimbledon-Siegerin scheitert an Qualifikantin

Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova muss ihre Hoffnungen bei den US Open früh aufgeben: Die 28 Jahre alte Tschechin ist in New York schon in der 2. Runde gescheitert. Krejcikova unterlag der rumänischen Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse am Mittwoch 4:6, 5:7.