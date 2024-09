US-Open: Tiafoe im Viertelfinale - Heimsieg in Reichweite!

Frances Tiafoe steht zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale von New York.

Publikumsliebling Frances Tiafoe darf bei den US Open weiter auf einen Heimsieg hoffen. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner setzte sich im Achtelfinale gegen den Australier Alexei Popyrin mit 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:2 durch und zog zum dritten Mal in Folge in die Runde der letzten Acht von New York ein. Popyrin hatte in der dritten Runde noch sensationell Olympiasieger Novak Djokovic ausgeschaltet.