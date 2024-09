US-Open: Fritz jagt ersten Grand-Slam-Titel gegen Sinner!

Schüchtern gegen Sinner? Nicht mit Taylor Fritz! Der US-Amerikaner geht mit großem Selbstvertrauen in das Finale der US Open gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner. "Ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut spielen und gewinnen werde", sagte der Bezwinger von Alexander Zverev: "Wenn ich gutes Tennis spiele, denke ich, dass dieses Niveau ausreicht, um zu gewinnen."

Fritz geht als Außenseiter in die Partie am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/Sky und Sportdeutschland.TV) gegen den Italiener, der in dieser Saison bereits in Melbourne triumphieren konnte. Fritz wartet mit 26 Jahren noch auf seinen ersten Grand-Slam-Titel.