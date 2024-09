US-Open: Medwedew im Viertelfinale – Showdown mit Sinner möglich!

Mitfavorit Daniil Medwedew präsentiert sich bei den US Open weiter in Topverfassung. Der Weltranglistenfünfte aus Russland ließ dem Portugiesen Nuno Borges am Montag beim 6:0, 6:1, 6:3-Erfolg in weniger als zwei Stunden Spielzeit keinerlei Chance und erreichte zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren das Viertelfinale von New York. Dort könnte es zum Showdown mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien kommen.