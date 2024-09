US-Open: Lokalmatadorin Pegula im Viertelfinale – Heimsieg in Sicht?

Für Pegula ist es der zweite Viertelfinaleinzug in New York. Auch Karolina Muchova steht in der Runde der letzten Acht.

Lokalmatadorin Jessica Pegula lässt die Fans bei den US Open auf einen Heimsieg hoffen. Die Weltranglistensechste aus den USA setzte sich am Montag souverän mit 6:4, 6:2 gegen die Russin Diana Schnaider durch und zog zum zweiten Mal in ihrer Karriere ins Viertelfinale von New York ein. Dort wartet die Weltranglistenerste Iga Swiatek (Polen) oder die Russin Ljudmila Samsonowa auf die 30-Jährige. „Es ist viel Druck, weil ich mit einer guten Form in das Turnier gegangen bin. Ich möchte meinen Weg weitergehen. Aber es macht auch Spaß, vor allem dank des großen Supports“, sagte Pegula.