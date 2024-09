US-Open: Swiatek dominiert – Souverän ins Achtelfinale!

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek zeigt auf der Jagd nach ihrem zweiten US-Open-Titel weiter keine Schwäche. Die 23 Jahre alte Polin besiegte am Samstagabend (Ortszeit) im Arthur Ashe Stadium die an Position 25 gesetzte Russin Anastassija Pawljutschenkowa souverän mit 6:4, 6:2 und zog zum vierten Mal in Folge ins Achtelfinale von New York ein. In der Runde der letzten 16 trifft die Turniersiegerin von 2022 auf die Russin Ljudmila Samsonowa.

"Ich habe es heute wirklich genossen, danke für diese Atmosphäre", sagte Swiatek, die am Samstag erstmals in der Night Session ran musste: "Ich fühle mich sehr wohl." In Flushing Meadows peilt Swiatek ihren insgesamt sechsten Grand-Slam-Titel an und präsentiert sich bisher in Topverfassung. Im Vorjahr war sie in der US-Metropole im Achtelfinale ausgeschieden.