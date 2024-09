US-Open: Swiatek dominiert und zieht souverän ins Viertelfinale ein

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek gibt sich auf der Jagd nach ihrem zweiten US-Open-Titel weiter keine Blöße. Die 23 Jahre alte Polin besiegte am Montagabend (Ortszeit) im Arthur Ashe Stadium die an Position 16 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa ohne Probleme mit 6:4, 6:1 und zog zum zweiten Mal nach 2022 ins Viertelfinale von New York ein. Vor zwei Jahren hatte sie in Flushing Meadows den Titel gewonnen. In der Runde der letzten Acht trifft die viermalige French-Open-Siegerin auf die Lokalmatadorin Jessica Pegula.

"Ich bin glücklich mit der Performance. Am Anfang des Turniers war es nicht leicht, in den Rhythmus zu kommen. Aber ich fühle mich besser und besser jeden Tag", sagte Swiatek. In New York peilt Swiatek ihren insgesamt sechsten Grand-Slam-Titel an und präsentiert sich bisher in Topverfassung. Im Vorjahr war sie in der US-Metropole im Achtelfinale ausgeschieden.