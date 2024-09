US-Open: Zverev sinnt auf Revanche gegen Fritz im Viertelfinale

Beim Training in der New Yorker Mittagssonne konnten sich Alexander Zverev und Taylor Fritz schon ein bisschen beschnuppern. Nur rund 15 Meter voneinander entfernt schlugen Deutschlands Tennis-Star und sein Viertelfinalgegner bei den US Open am Montag ein paar lockere Bälle und holten sich den letzten Feinschliff für das mit Spannung erwartete Duell am Dienstag (circa 20.00 Uhr MESZ/Sky und Sportdeutschland.TV) - in dem Zverev auf eine Revanche sinnt.