US-Open: Sinner im Halbfinale nach Sieg gegen Medwedew - Jetzt live!

Tennisstar Jannik Sinner steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der US Open. Der Weltranglistenerste aus Italien gewann den Viertelfinal-Showdown gegen den Russen Daniil Medwedew nach einer Achterbahnfahrt mit 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 und ist nur noch zwei Siege von seinem zweiten Grand-Slam-Titel entfernt. "Ich bin sehr glücklich", sagte Sinner nach dem am Ende deutlichen Erfolg gegen den US-Open-Champion von 2021.

Der 23-Jährige ist der einzige verbliebene Top-Ten-Spieler, der es in New York ins Halbfinale geschafft hat. In der Runde der letzten vier trifft Sinner am Freitag auf den ein Jahr jüngeren Briten Jack Draper - die Überraschung des bisherigen Turniers. "Wir sind auch abseits des Platzes gute Freunde. Er spielt ein unglaubliches Turnier und hat noch keinen Satz verloren", sagte Sinner.