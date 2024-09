US-Open: Zverev im Viertelfinale – Traum vom ersten Grand Slam lebt

Alexander Zverev hat zum vierten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale der US Open erreicht. Der Hamburger setzte sich am Sonntag in New York nach Anlaufschwierigkeiten mit 3:6, 6:1, 6:2, 6:2 gegen den ungesetzten US-Amerikaner Brandon Nakashima durch und machte den nächsten Schritt auf seinem Weg zum ersehnten ersten Grand-Slam-Titel. Für Zverev war es der 450. Sieg auf der ATP-Tour und der 101. bei einem Major.