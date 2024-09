US-Open: "Merkwürdiges Match" und rätselhafte Szenen

Karolina Muchova hat auch ein ungewöhnliches Viertelfinale bei den US Open im Eiltempo gemeistert und steht nun wie im Vorjahr in der Runde der letzten vier. Die Tschechin gewann am Mittwoch gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia in zwei Sätzen, nach 1:23 Stunden stand es 6:1, 6:4 - im Verlauf des zweiten Durchgangs klagten beide Spielerinnen über Unwohlsein.