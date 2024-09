Überraschung bei US Open! Titelverteidigerin schon im Achtelfinale raus

Überraschung bei den US Open: Coco Gauff muss sich bereits früh verabschieden. Eine Spanierin befindet sich in Gala-Form.

Für die New Yorkerin Navarro (23) ist es einer der größten Siege ihrer jungen Karriere. Die Weltranglistendritte Gauff hatte im Vorjahr in Flushing Meadows ihren ersten und bisher einzigen Major-Titel gewonnen, in diesem Jahr kam sie aber nicht an ihr Topniveau heran. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit nutzte die Weltranglistenzwölfte Navarro, die im Viertelfinale auf die Spanierin Paula Badosa trifft, ihren ersten Matchball zum Sieg.

„Es ist unglaublich. In den letzten zwei Jahren bin ich hier in der ersten Runde ausgeschieden. Das ist meine Geburtsstadt“, sagte Navarro im On-Court-Interview: „Coco ist eine großartige Spielerin. Sie wird zurückkommen und dieses Ding nochmal gewinnen.“

US Open: Badosa mit Gala-Vorstellung

Badosa war zuvor zum zweiten Mal in ihrer Karriere in die Runde der letzten Acht bei einem Grand Slam eingezogen. Die 26-Jährige, die in New York geboren wurde, besiegte die Chinesin Wang Yafan im Louis Armstrong Stadium nach starker Vorstellung mit 6:1, 6:2. In Flushing Meadows war sie zuvor nie über die zweite Runde hinausgekommen.