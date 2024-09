US Open: Die Halbfinals LIVE im TV, Steam & Ticker - Zieht Sinner ins Finale ein?

Die US Open steuern auf die heiße Phase zu. Am Freitag kämpft Tennis-Star Jannik Sinner um das Finalticket.

Ein großes Highlight begeistert die Tennis-Fans aktuell: Bis zum 8. September finden die US Open in New York statt. Am Freitag stehen die Halbfinal-Duelle bei den Herren auf dem Programm.