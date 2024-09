US-Open: Dimitrow im Viertelfinale – Triumph vor Serena Williams

Grigor Dimitrov machte mit seinem Viertelfinaleinzug in New York auch einen Edelfan glücklich.

Der Bulgare Grigor Dimitrov hat erstmals seit fünf Jahren das Viertelfinale der US Open erreicht. Vor den Augen seiner guten Freundin Serena Williams besiegte der Weltranglistenneunte im Arthur Ashe Stadium den an Position sechs gesetzten Russen Andrej Rublev in einem Fünfsatz-Krimi mit 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3. In der Runde der letzten Acht trifft der 33-Jährige auf Publikumsliebling Frances Tiafoe (USA) oder Djokovic-Bezwinger Alexei Popyrin aus Australien.