US Open: Historischer Erfolg! Navarro dreht 1:5-Rückstand

Emma Navarro erreicht bei den US Open als erste Spielerin das Halbfinale. Im zweiten Satz dreht sie einen 1:5-Rückstand.

Emma Navarro erreicht bei den US Open als erste Spielerin das Halbfinale. Im zweiten Satz dreht sie einen 1:5-Rückstand.

Lokalmatadorin Emma Navarro hat bei den US Open als erste Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Weltranglistenzwölfte besiegte die ebenfalls in New York geborene Spanierin Paula Badosa 6:2, 7:5.