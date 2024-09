US-Open: Krawietz/Pütz nach Thriller im Halbfinale – Größter Erfolg!

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den US Open das Halbfinale erreicht. Das deutsche Doppel besiegte die Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni nach einem spannenden ersten Satz am Ende souverän 6:7 (11:13), 6:4, 6:1. Der Einzug in die Runde der letzten vier ist der größte gemeinsame Erfolg von Krawietz und Pütz bei einem Grand Slam neben der Halbfinal-Teilnahme in Wimbledon 2023. „Es war ein langer, intensiver, knapper erster Satz“, sagte Krawietz, „aber danach haben wir sehr gut retourniert. Wir sind happy.“