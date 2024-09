US Open: Nächster Ausraster von Bad Boy

Bei den US Open erhöht Andrey Rublev sein Konto an Ausrastern. Bereits im ersten Satz flippt er aus – sogar der Arzt muss kommen.

Tennisstar Andrey Rublev hat bei den US Open erneut die Nerven verloren und mit einem Ausraster für Aufsehen gesorgt. In seinem Achtelfinal-Match verlor der Russe gegen Grigor Dimitrov die Fassung – beim Stand von 1:3 im ersten Satz.

Rublev schlug sich zwei Mal mit dem Schläger gegen die Schuhe, Momente später schlug er sechs Mal mit dem Racket auf seine flache Hand. So sehr, dass er sich an der Hand verletzte und blutete. Im folgenden Medical Timeout wurde die Wunde dann versorgt.

Rublev: Pleite nach fünf Sätzen

Zumindest spielerisch hatte die Aktion offensichtlich mittelfristig keine Folgen. Nach dem Verlust der ersten beiden Sätze kämpfte sich der Moskauer zurück und rettete sich in den fünften Satz. Am Ende unterlag Rublev 3:6, 6:7, 6:1, 6:4 und 3:6.

Für ihn war dieser Ausraster nicht der erste. Beim Turnier in Dubai im vergangenen März schrie er einen Linienrichter an, in Wimbledon malträtierte er sieben Mal sein linkes Knie mit seinem Schläger. Auch in Halle und bei den French Open hatte sich Rublev nicht im Griff.