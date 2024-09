US Open: Navarro erste Halbfinalistin

In einem Duell gebürtiger New Yorkerinnen besiegt die Weltranglistenzwölfte die Spanierin Paula Badosa.

Lokalmatadorin Emma Navarro hat bei den US Open als erste Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Weltranglistenzwölfte besiegte die ebenfalls in New York geborene Spanierin Paula Badosa 6:2, 7:5.