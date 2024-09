Pegula fordert Sabalenka im US-Open-Finale

Sabalenka peilt ihren dritten Majortitel und ihren ersten Coup in New York an. Im vergangenen Jahr hatte sich die 26-Jährige im Endspiel Coco Gauff beugen müssen und danach im Anschluss wutentbrannt ihren Schläger zerstört. In diesem Jahr hat Sabalenka bereits ihren Titel bei den Australian Open erfolgreich verteidigt.