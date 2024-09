US-Open: Sabalenka triumphiert - Emotionaler Sieg in New York

SID 08.09.2024 • 08:47 Uhr US-Open-Siegerin Aryna Sabalenka münzt private Rückschläge in Motivation um und feiert auch deswegen ihren ersten Titel in New York.

Aryna Sabalenka wusste nach ihrem nächsten großen Triumph genau, wem sie ihren Erfolg zu verdanken hatte. „Wenn ich meinen Namen auf dieser Trophäe sehe, bin ich so stolz auf mich und auf meine Familie, dass sie meinen Traum nie aufgegeben hat und alles getan hat, um mich zu unterstützen“, sagte die Tennis-Weltranglistenzweite nach ihrem ersten US-Open-Sieg.

Der Weg zum Sieg

Sabalenka hatte sich im Finale von New York am Samstagabend mit 7:5, 7:5 gegen Lokalmatadorin Jessica Pegula durchgesetzt und war ihrer Rolle als Turnierfavoritin gerecht geworden. Es war nach den Australian Open im Januar ihr zweiter Grand-Slam-Titel in diesem Jahr - der erste seit dem Tod ihres Ex-Freundes Konstantin Kolzow im März.

Ein schwerer Schicksalsschlag, wie ihn die 26-Jährige auch schon vor fünf Jahren zu verkraften hatte, als ihr Vater Sergij mit nur 43 Jahren starb. Sie münzte ihre Trauer in Motivation um. "Nachdem ich meinen Vater verloren hatte, war es immer mein Ziel, den Namen unserer Familie in die Geschichte des Tennis einzutragen", erzählte sie, nachdem sie ihrer erfolgreichen Karriere ein weiteres Kapitel hinzugefügt hatte.

Der Sieg über Pegula in Flushing Meadows war der dritte Grand-Slam-Titel im Einzel in Sabalenkas Laufbahn, alle in den letzten zwei Jahren. In Melbourne hatte die Belarussin ihren Titel Anfang des Jahres erfolgreich verteidigt.

Hindernisse auf dem Weg

In New York war Sabalenka in den vergangenen Jahren häufig nah am Triumph dran gewesen, sie scheiterte jedoch zweimal im Halbfinale und unterlag im vergangenen Jahr der US-Spielerin Coco Gauff im Endspiel.