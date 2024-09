US Open: Vom Titanic-Drama zum Tennis-Champ

Der Untergang der Titanic in der Nacht zum 15. April 1912 ist eine der größten und geschichtsträchtigsten Katastrophen. Mit dabei war auch der in Genf geborene Amerikaner Richard Norris Williams, der das Unglück überlebte und später im Tennissport für Furore sorgte.

Während aktuell in New York die Profis um den Titel der US Open kämpfen, steht in den Siegerlisten des Vorgängerturniers der US Open der Name Richard Norris Williams.