US-Open: Zverev im Viertelfinale gegen Fritz im Arthur Ashe Stadium

Erster Auftritt in der größten Tennisarena der Welt: Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev muss im Viertelfinale der US Open bereits am Mittag oder frühen Nachmittag ran und darf sich erstmals in diesem Jahr im Arthur Ashe Stadium zeigen. Das Duell des Hamburgers mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz ist am Dienstag als zweites Spiel der Tag-Session angesetzt, die um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) mit der Partie zwischen Paula Badosa (Spanien) und Emma Navarro (USA) beginnt.

Zverev als leichter Favorit

Der Tokio-Olympiasieger geht als leichter Favorit in die Begegnung mit dem Weltranglistenzwölften, dem er vor rund zwei Monaten im Achtelfinale von Wimbledon noch angeschlagen unterlegen war. Beide Spieler hatten auf ihrem Weg ins Viertelfinale in New York bisher noch nicht in der 24.000 Zuschauer fassenden Arena gespielt.

Zverev peilt in Flushing Meadows im 35. Versuch seinen ersten Grand-Slam-Titel an, nach dem Aus von Olympiasieger Novak Djokovic und Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz scheint die Chance groß. "Ich denke von nun an gibt es keine leichten Spiele mehr", sagte Zverev.