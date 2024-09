US-Open: Qinwen Zheng siegt im Rekordspiel und trifft auf Sabalenka

Erst um 2.15 Uhr (Ortszeit) durfte sich die Chinesin über ihren zweiten Viertelfinal-Einzug in Folge freuen. So spät wie noch nie eine andere zuvor.

Die chinesische Tennisspielerin Qinwen Zheng hat die Neuauflage des Olympia-Finals von vor vier Wochen für sich entschieden. Im Achtelfinale der US Open setzte sich die 21-Jährige (Nr. 7) um 2.15 Uhr (Ortszeit) gegen die Kroatin Donna Vekic (Nr. 24) 7:6 (7:2), 4:6, 6:2 durch - nie endete ein Spiel der Frauen in Flushing Meadows später. Auch in Paris hatte Zheng triumphiert und mit der Goldmedaille ihren bisher größten Karriereerfolg gefeiert.

In der Runde der letzten Acht in New York trifft sie nun auf die Topfavoritin Aryna Sabalenka - genau wie im vergangenen Jahr. Damals gab es allerdings das bessere Ende für die Belarussin (6:1, 6:4), die es sogar bis ins Finale schaffte. Dort scheiterte sie aber trotz Satzführung an der US-Amerikanerin Coco Gauff.